Хитцльспергер о работе на ЧМ-2022: «Нельзя одновременно критиковать Катар и ФИФА и получать от них деньги»
Томас Хитцльспергер высказался о работе на чемпионате мира в Катаре.
«Если бы мне предложили [поехать в Катар на ЧМ-2022], я бы отказался. После того, что я увидел, и после всех моих заявлений это было бы просто неправильно.
Нельзя критиковать Катар или ФИФА и в то же время поручать от них деньги – это бессмысленно», – сказал экс-игрок сборной Германии.
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