Капитан сборной Ирана после вопроса о протестах обвинил английские медиа в попытке помешать его команде готовиться к ЧМ-2022

Капитан сборной Ирана обвинил английские медиа в попытке помешать его команде готовиться к ЧМ-2022.

В ходе пресс-конференции у полузащитника спросили, влияют ли протесты в Иране на подготовку сборной к чемпионату мира.

«Не удивлен, что вы задаете такой вопрос. Полагаю, вы из английских медиа. Во-первых, я, если честно, не уверен, что вы бы задали такой вопрос, если бы не было в нашей группе. Во-вторых, мы уже несколько недель сталкиваемся с этим вопросом от английских медиа – я видел все заголовки по мере приближения чемпионата мира.

Это ментальные игры. Но через четыре дня мы сыграем важнейший матч всех наших жизней, и мы концентрируемся на этом.

Если честно, если бы вы задали мне этот вопрос, когда я не в сборной, то я ответил бы на него иначе. С детства я мечтал играть за сборную. Уверен, про всех наших игроков можно так сказать. Мы всегда хотим с уважением относиться к футболке сборной, уважать ее, несмотря ни на что. Каждый, кто выступает за сборную Ирана, упорно трудился, чтобы оказаться здесь или на предыдущих чемпионатах мира.

Мы прошли через сложности. Было много взлетов и падений – во всех смыслах. Но я думаю, что мы можем подарить радость и счастье людям благодаря футболу», – сказал Джаханбахш.

Затем у хавбека спросили, будет ли сборная Ирана праздновать голы и исполнять гимн перед матчем с Англией.

«Вы говорить о празднованиях, но это очень личный момент. У каждого игрока оно свое. А что касается национального гимна, то мы решим это внутри команды. Мы уже говорили на эту тему. Но все в нашей сборной думают и говорят только о футболе», – сказал игрок.

21 ноября сборная проведет стартовый матч на – против Англии.

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