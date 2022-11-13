Лоськов и Пашинин войдут в тренерский штаб Галактионова в «Локо»
Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов будут в тренерском штабе Михаила Галактионова в «Локомотиве».
Об этом сообщил председатель совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных.
В воскресенье «Локомотив» объявил о назначении Галактионова главным тренером. «Пашинин и Лоськов войдут в его штаб. Федорова там не будет. Я очень ему благодарен, мы предложим ему другие варианты», – сообщил Нагорных.
Пашинин и Лоськов покидали тренерский штаб, но вернулись в качестве помощников после назначения исполняющим обязанности Андрея Федорова.
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