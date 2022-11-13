Лоськов и Пашинин войдут в тренерский штаб Галактионова в «Локо»

и будут в тренерском штабе в .

Об этом сообщил председатель совета директоров железнодорожников Юрий Нагорных.

В воскресенье «Локомотив» объявил о назначении Галактионова главным тренером. «Пашинин и Лоськов войдут в его штаб. Федорова там не будет. Я очень ему благодарен, мы предложим ему другие варианты», – сообщил Нагорных.

Пашинин и Лоськов покидали тренерский штаб, но вернулись в качестве помощников после назначения исполняющим обязанности .