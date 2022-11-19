Президент «Урала» об уходе Урунова: «Он попал не туда, куда рассчитывал. Не пахал на тренировках? Не буду все раскрывать»

Теги премьер-лига Россия Урал Григорий Иванов Остон Урунов Футбол

Президент «Урала» рассказал об уходе Остона Урунова.

Экс-хавбек «Спартака» провел за екатеринбургский клуб три неполных матча.

— Почему Урунов ненадолго задержался в «Урале»? Писали про его конфликт с Гончаренко.

— Никакого конфликта не было. Просто есть такое понятие — своя команда. Он попал не туда, куда рассчитывал. Так бывает. Не нашел себя в «Урале». Пришли к решению о расставании.

— Не пахал на тренировках?

— Да я не буду сейчас все раскрывать. Приняли такое обоюдное решение. Расстались в хороших отношениях, – сказал Григорий Иванов.

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