Конфликт с Гончаренко, из-за которого Урунов покинул «Урал», возник после отказа выходить на замену в матче с «Сочи»

Стали известны детали конфликта между тренером «Урала» и .

По информации «РБ Спорт», конфликт между и полузащитником возник после того, как тот отказался выходить на замену в матче с .

На тренировке перед матчем с «Сочи» (3:2) Урунов наигрывался в стартовом составе «Урала», но в день игры попал в число запасных. Во 2-м тайме, когда полузащитника хотели выпустить на замену, он отказался идти разминаться, что сильно не понравилось Гончаренко.

В связи с этим между тренером и футболистом возник конфликт, который привел к расторжению контракта. Остон присоединился к в начале сентября после расторжения контракта со «Спартаком».

21-летний полузащитник появился в составе клуба из Екатеринбурга в трех матчах – против «Торпедо» и «Локомотива» в Мир , а также с ЦСКА в Фонбет Кубке России. В сумме он сыграл 80 минут за «Урал».

Статистику полузащитника сборной Узбекистана можно найти здесь.