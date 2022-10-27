Конфликт с Гончаренко, из-за которого Урунов покинул «Урал», возник после отказа выходить на замену в матче с «Сочи»
Стали известны детали конфликта между тренером «Урала» и Остоном Уруновым.
По информации «РБ Спорт», конфликт между Виктором Гончаренко и полузащитником возник после того, как тот отказался выходить на замену в матче с «Сочи».
На тренировке перед матчем с «Сочи» (3:2) Урунов наигрывался в стартовом составе «Урала», но в день игры попал в число запасных. Во 2-м тайме, когда полузащитника хотели выпустить на замену, он отказался идти разминаться, что сильно не понравилось Гончаренко.
В связи с этим между тренером и футболистом возник конфликт, который привел к расторжению контракта. Остон присоединился к «Уралу» в начале сентября после расторжения контракта со «Спартаком».
21-летний полузащитник появился в составе клуба из Екатеринбурга в трех матчах – против «Торпедо» и «Локомотива» в Мир РПЛ, а также с ЦСКА в Фонбет Кубке России. В сумме он сыграл 80 минут за «Урал».
Статистику полузащитника сборной Узбекистана можно найти здесь.
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