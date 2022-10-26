Урунов может вернуться в «Навбахор», если клуб выйдет в азиатскую Лигу чемпионов

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Остон Урунов может продолжить карьеру в чемпионате Узбекистана.

Вчера полузащитник и «Урал» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

По информации Metaratings.ru, 21-летим футболистом интересуется «Навбахор». Также хавбек мог перейти в корейский «Чонбук Хендай Моторс», но клуб переключил внимание на другого узбекистанского игрока.

Важную роль в решении игрока о переходе в «Навбахор» сыграет попадание команды в Лигу чемпионов Азии. «Навбахор» получит право в ней выступать, если займет одно из четырех первых мест в чемпионате или возьмет Кубок Узбекистана.

За 3 тура до конца сезона чемпионата Узбекистана клуб из Намангана занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 44 очка. Урунов намерен дождаться окончания сезона, прежде чем принять решение о трансфере.

Урунов уже выступал за «Навбахор» – с 2017 по 2019 год. Его статистику можно найти здесь

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