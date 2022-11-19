Баринов о Галактионове: «Амбициозный и очень требовательный. «Локо» сейчас требовательность необходима»

рассказал о беседе с новым тренером «Локомотива» .

— С Галактионовым успели встретиться? Поговорить?

— Поговорили, но уже в Новогорске, куда он приехал с молодежкой. Когда официально стало известно, что он возглавит «Локомотив», мы сразу списались, встретились и поговорили.

— Тет‑а‑тет? Или всеми игроками «Локо», которые были в Новогорске?

— Нет, один на один. Я же капитан команды, он со мной как с капитаном разговаривал.

— Что можешь из вашего разговора рассказать?

— Знаете, я за свою карьеру столько с разными тренерами разговаривал… Могу сказать, что Галактионов — амбициозный и, судя по разговору, очень требовательный. А «Локомотиву» сейчас эта требовательность необходима. Каждому футболисту. Неважно: игрок сборной, 30‑летний или молодой. Не выполняешь требования — посиди, подумай. Или выполняй.

— Что он от тебя требует как от капитана команды?

— Такого он мне пока ничего не говорил. Наверное, уже когда вернусь в клуб, что‑то скажет. Мы все неидеальные, тоже надо будет что‑то поправить, как и всей команде.

А Галактионов спрашивал определенные командные вопросы, здесь обсуждать это не буду. Спрашивал футбольные вещи. Сказал, что видит меня в центре поля — это уже радует (смеется), — сказал хавбек ива».