Галактионов о борьбе за топ-3 РПЛ: «Будем ставить перед собой такую цель. Игроки и тренеры «Локо» максимально амбициозны»

Новый главный тренер ива» настроен бороться за место в первой тройке.

– Вас не смущает, что «Локомотив» после первой половины чемпионата оказался рядом с зоной вылета?

– Мы абсолютно уверены, что «Локомотив» выправит турнирную ситуацию. В команде хороший подбор футболистов, и важно сейчас объединить игроков, менеджмент, армию наших болельщиков в единое целое. Чтобы не было никакой раздробленности.

Конечно, нужно стабилизировать саму игру, ее качество. Зимний перерыв в чемпионате надо максимально использовать для подготовки ко второй части сезона.

– Планы на зимние сборы уже готовы?

– Глобально мы все проговорили с руководством. В ближайшее время обсудим уже детально и скорее всего план подготовки немного скорректируем. Понятно, что впереди Новый год, рождественские праздники, которые футболисты хотели бы провести с семьями, с друзьями. Но нам отдыхать некогда, нужно с головой окунаться в работу.

– Вы уже успели изучить игровые возможности футболистов «Локо»?

– Понимание есть – по личностям, по схеме, которую команда использовала. Но сейчас мы приходим со своими идеями, которые хотим реализовать в «Локомотиве». Важно, насколько игроки эти идеи воспримут.

– Усиление зимой будет?

– На совете директоров и на трансферном комитете мы проговорим эти моменты. Думаю, что в каждой линии мы должны усилиться качественными футболистами.

Плюс у нас есть сильные игроки, которые сейчас находятся в аренде в других клубах и хорошо себя проявляют. Их нужно вернуть в «Локомотив», и это первоочередная задача. Как пример – , который сейчас в «Ростове» и вызывается в сборную России.

– Вы готовы пойти на кардинальные изменения игровой модели?

– Мы предложим определенную игровую стилистику. Я никогда не говорю, что есть оборонительный футбол и есть атакующий футбол. Важно играть в футбол правильный. Правильно действовать в организации обороны, в организации атаки. Правильно работать при стандартах, при прессинге в той или иной зоне.

Но для того, чтобы все это получалось, должен быть определенный уровень функциональной готовности. И команда должна быть ментально сильная. Должна биться на поле. Вот это тоже очень важно.

Например, в недавнем матче со «Спартаком» во втором тайме у игроков «Локомотива» была страсть, эмоции. Это своеобразный фундамент, который мы постараемся использовать в дальнейшей работе.

– Как считаете, остается ли у «Локомотива» шанс, чтобы побороться за место в тройке?

– И игроки, и тренеры команды максимально амбициозны. Мы будем ставить перед собой такую цель. И смотреть только вперед, двигаться поступательно, стараясь в каждом матче выдать свой максимум, – сказал Галактионов.