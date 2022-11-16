Гендиректор «Пари НН» об уходе Галактионова в «Локо»: «Это показатель правильности нашего пути. Задача – 8–12-е место»
Гендиректор «Пари НН» высказался об уходе главного тренера Михаила Галактионова в «Локо».
— Ваш клуб получит какие-то бонусы от ухода главного тренера? Будет ли финансовая компенсация со стороны нового работодателя Галактионова?
— Клуб уже получил бонусы в том, что мы взяли на работу молодого, перспективного и талантливого тренера. Я считаю, что он проявил себя. И поэтому им заинтересовался футбольный клуб с большими возможностями. Такой, как «Локомотив». Теперь Галактионов уходит в этот клуб.
Для нас это показатель правильности нашего пути. Мы сами молодой клуб. И команду строим на перспективу. Рассчитываем на молодежь, не хватаем звезд с неба. Наша цель — развивать молодежь.
Но так получилось, что еще и с тренером вышла похожая история. Молодой тренер положительно проявил себя у нас и получил предложение от другого клуба. Желаю ему успеха — Галактионов этого заслуживает.
— Как будете подбирать замену главному тренеру?
— Со сменой тренера мы не меняем свою стратегию. Она рассчитана на долгосрочный период. Считаю, что в составе «Пари Нижний Новгород» сейчас хороший баланс между опытными игроками и молодежью.
Мы не ставим себе в этом году задачу попасть в первую восьмерку. Нужно уверенно закрепиться в РПЛ и правильно выстраивать работу с молодыми футболистами. Считаю, что болельщикам интересно наблюдать за ростом ребят, ведь в этом есть азарт, эмоции, самоотдача.
– Есть конкретная задача на нынешний чемпионат?
— 8–12-е место. Мы трезво оцениваем ситуацию и свои возможности. Сразу ставить какие-то грандиозные цели и планы… Я считаю, что лучше двигаться постепенно, но зато стабильно, уверенно, развивая при этом как команду, так и ее материальную базу, инфраструктуру, увеличивать аудиторию болельщиков, имиджевую составляющую клуба, – сказал Равиль Измайлов.
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