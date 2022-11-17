Станислав Магкеев: «Соперником «Локомотива» после зимней паузы будет только он сам. С Галактионовым, кажется, будет упор на результат»

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Станислав Магкеев поделился ожиданиями от работы с тренером «Локо» Михаилом Галактионовым.

«Чтобы ощущение давления ушло весной, надо стараться побеждать в каждом матче. Конечно же, мы старались и до этого, но я считаю, что соперником «Локомотива» после зимней паузы будет только он сам. Если мы проделаем определенную работу, хорошо подготовимся...

С Николичем у нас, кажется, было 12 побед подряд или что-то около того. Почему бы не повторить сейчас?

Чего ждать от «Локомотива» весной? Мы еще не начали работать с Галактионовым, но, как мне кажется, будет упор на результат», — сказал защитник «Локо» в эфире телеканала «Россия 24».

После 17 туров москвичи занимают в таблице Мир РПЛ 14-е место.

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