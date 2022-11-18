Футболку Пике с последнего матча на «Камп Ноу» поместили в музее «Барсы»

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Футболку Жерара Пике поместили в музее «Барселоны».

Речь о майке, в которой 35-летний защитник провел последний матч на «Камп Ноу».

«Это символический момент. Большая честь, что один из героев «Барсы», часть эмблемы «Барсы», оставляет свою футболку здесь, в музее», – сказал президент клуба Жоан Лапорта. 

Пике отметил, что он счастлив и горд быть «рядом с Лео Месси и Андресом Иньестой», чьи футболки также хранятся в музее.

Фото: twitter.com/FCBarcelona_cat

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