Футболку Пике с последнего матча на «Камп Ноу» поместили в музее «Барсы»
Футболку Жерара Пике поместили в музее «Барселоны».
Речь о майке, в которой 35-летний защитник провел последний матч на «Камп Ноу».
«Это символический момент. Большая честь, что один из героев «Барсы», часть эмблемы «Барсы», оставляет свою футболку здесь, в музее», – сказал президент клуба Жоан Лапорта.
Пике отметил, что он счастлив и горд быть «рядом с Лео Месси и Андресом Иньестой», чьи футболки также хранятся в музее.
Комментарии