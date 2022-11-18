Футболку Пике с последнего матча на «Камп Ноу» поместили в музее «Барсы»

Футболку Жерара Пике поместили в музее «Барселоны».

Речь о майке, в которой 35-летний защитник провел последний матч на .

«Это символический момент. Большая честь, что один из героев «Барсы», часть эмблемы «Барсы», оставляет свою футболку здесь, в музее», – сказал президент клуба Жоан Лапорта.

Пике отметил, что он счастлив и горд быть «рядом с Лео Месси и Андресом Иньестой», чьи футболки также хранятся в музее.

Фото: twitter.com/FCBarcelona_cat