Андрей Мостовой об Александре Мостовом: «Он себя очень любит, ценит то, как он играл. Но можно чуть уважительнее относиться к нынешнему поколению»
Андрей Мостовой высказался о критике со стороны Александра Мостового.
– Ваш однофамилец, Царь, весьма критичен по отношению к современным футболистам. Как смотрите на его высказывания, на его личность?
– Александр себя очень любит. Ценит свой труд, то, как он играл. В принципе, футболисты того поколения себя считают очень хорошими футболистами и постоянно высказываются об этом.
– Небезосновательно.
– Безусловно. Но тоже можно, думаю, чуть уважительнее относиться к нынешнему поколению, – сказал полузащитник «Зенита».
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