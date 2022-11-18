Газзаев о сборной: «Таджикистан нужно было кровь из носу обыграть или что? Не понимаю диванных экспертов, критикующих Карпина и команду»
Валерий Газзаев не согласился с критикой сборной России.
Сборная России сыграла вничью с командой Таджикистана (0:0) в товарищеском матче.
«Вся критика в адрес сборной России после матча с Таджикистаном – безосновательна. Я полностью поддерживаю решение Карпина дать возможность молодым проявить себя в этом матче.
Когда, если не сейчас, им доверять? Или что – Таджикистан нужно было кровь из носу обыграть? Я на стороне Карпина – он в очередной раз показал, что ему важен прогресс молодых игроков. Я не могу понять диванных экспертов, критикующих Карпина и сборную.
Местами было видно, что команде не хватает сыгранности, но я все равно не могу не отметить Сергея Пиняева. Он произвел на меня впечатление.
У мальчика большое будущее, начинающая звездочка. Уровень его технического оснащения и культура паса удивляет, учитывая его юный возраст. Он вырастет в большого мастера, если будет усердно трудиться.
Что касается предстоящего матча с Узбекистаном – будет непросто. Узбекистан сильнее Таджикистана. Думаю, на этот матч будет более основной состав», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.
Комментарии