Газзаев о сборной: «Таджикистан нужно было кровь из носу обыграть или что? Не понимаю диванных экспертов, критикующих Карпина и команду»

Теги Валерий Газзаев премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Таджикистана Сергей Пиняев Футбол

Валерий Газзаев не согласился с критикой сборной России.

Сборная России сыграла вничью с командой Таджикистана (0:0) в товарищеском матче.

«Вся критика в адрес сборной России после матча с Таджикистаном – безосновательна. Я полностью поддерживаю решение Карпина дать возможность молодым проявить себя в этом матче.

Когда, если не сейчас, им доверять? Или что – Таджикистан нужно было кровь из носу обыграть? Я на стороне Карпина – он в очередной раз показал, что ему важен прогресс молодых игроков. Я не могу понять диванных экспертов, критикующих Карпина и сборную.

Местами было видно, что команде не хватает сыгранности, но я все равно не могу не отметить Сергея Пиняева. Он произвел на меня впечатление.

У мальчика большое будущее, начинающая звездочка. Уровень его технического оснащения и культура паса удивляет, учитывая его юный возраст. Он вырастет в большого мастера, если будет усердно трудиться.

Что касается предстоящего матча с Узбекистаном – будет непросто. Узбекистан сильнее Таджикистана. Думаю, на этот матч будет более основной состав», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные