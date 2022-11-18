«У себя во дворе можно эксперименты ставить, а это сборная России, лицо страны. Карпин хотел, чтобы кто-то из молодых превратился в Пеле?» Пономарев о составе против Таджикистана

Владимир Пономарев раскритиковал состав сборной России на игру с (0:0).

есть сборная, основа должна быть такой, как будто завтра мы уезжаем на чемпионат мира. Тем более наша национальная команда играет с таджиками – надо обязательно выигрывать, а потом уже подпускать молодежь, 2-3 человека.

А Карпин выставил всю молодежь – «посмотреть». Что на нее смотреть? У нее ничего не получится.

Не надо нам таких экспериментов. Это у себя во дворе можно эксперименты ставить, а это сборная России, лицо нашей страны. Болельщики смотрят и надеются, что у нас что-нибудь появится.

Карпин хотел, чтобы у нас в этой игре кто-нибудь из молодежи превратился в Пеле или Марадону? Так не бывает. Карпин неправ, что поставил такой состав на матч.

Потом уже стал подпускать: сначала Захаряна, потом Мостового. Хотел посмотреть на Сычевого. Карпин выпустил его во втором тайме, но я нашего лучшего бомбардира так и не обнаружил», – сказал бывший игрок ЦСКА.