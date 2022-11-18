Карасев – судья матча «Краснодар» – «Локомотив» в Кубке, Кукуян назначен на игру «Крыльев» и «Спартака»
РФС назначил арбитров на матчи 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
22 ноября (вторник)
«Химки» – «Пари НН»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья – Владимир Сельдяков; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Адлан Хатуев; инспектор – Николай Левников.
«Урал» – ЦСКА: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Сергей Каруненко; резервный судья – Артем Смолин; ВАР – Иван Сиденков; АВАР – Николай Еремин; инспектор – Юрий Баскаков.
«Торпедо» – «Сочи»: судья – Артур Федоров, ассистенты судьи – Дмитрий Семенов, Хамид Талаев; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Александр Богданов; инспектор – Эдуард Малый.
23 ноября (среда)
«Краснодар» – «Локомотив»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Владимир Миневич; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Андрей Бутенко.
«Крылья Советов» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Илья Елеференко; инспектор – Алексей Тюмин.
«Оренбург» – «Ростов»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Екатерина Курочкина; инспектор – Сергей Мацюра.
«Ахмат» – «Динамо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Роман Милюченко; резервный судья – Антон Фролов; инспектор – Сергей Лапочкин.
Комментарии