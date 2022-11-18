Рэшфорд о досуге: «Мне нравятся настольные игры и пазлы из 1000 деталей. Недавно собрал «Олд Траффорд»
Маркус Рэшфорд рассказал о том, как проводит свободное время.
«Я просто расслабляюсь. Смотрю фильмы, могу немного поиграть в PlayStation. Мне нравятся настольные игры, пазлы из 1000 элементов и тому подобное.
Последний раз [я собирал пазл] у мамы. Это был «Олд Траффорд». Подарок. Получил его во время локдауна», – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.
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