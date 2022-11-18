Рэшфорд о досуге: «Мне нравятся настольные игры и пазлы из 1000 деталей. Недавно собрал «Олд Траффорд»

Маркус Рэшфорд рассказал о том, как проводит свободное время.

«Я просто расслабляюсь. Смотрю фильмы, могу немного поиграть в PlayStation. Мне нравятся настольные игры, пазлы из 1000 элементов и тому подобное.

Последний раз [я собирал пазл] у мамы. Это был . Подарок. Получил его во время локдауна», – сказал нападающий и сборной .

Маркус Рэшфорд: «Я хочу выиграть АПЛ, ЛЧ. «МЮ» должен обрести стабильность»