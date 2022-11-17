Маркус Рэшфорд: «Я хочу выиграть АПЛ, ЛЧ. «МЮ» должен обрести стабильность»

высказался о борьбе за трофеи с «Манчестер Юнайтед».

«Я хочу выиграть самые крупные трофеи. Мне посчастливилось иметь возможность играть в финалах за клуб, выиграть их и завоевать несколько трофеев, но я хочу выигрывать более крупные трофеи – я хочу выиграть Премьер-лигу, .

Но нам нельзя ожидать, что мы просто запрыгнем обратно на эти высоты. В этом сезоне мы временами показывали, что можем конкурировать с лучшими командами лиги, а затем показывали, что расслабляться еще рано.

Так то нам нужно найти баланс и обрести стабильность, потому что я верю в игроков, тренера и персонал. Я просто чувствую, что если мы будем играть так хорошо, как только сможем, то нам не придется думать о других командах.

Если мы просто сосредоточимся на себе и будем играть как можно лучше в каждом матче, то мы выиграем больше матчей, чем проиграем или сыграем вничью. Я сосредоточен на этом», – сказал нападающий .