Шмейхель о Рэшфорде: «Быть разноплановым – хорошо. Но ему следует сосредоточиться на позиции девятки»

поделился впечатлением от игры .

Форвард «Манчестер Юнайтед» забил гол в ворота «Астон Виллы» (4:2) в 3-м раунде Кубка английской лиги и был признан игроком матча.

«Быть разноплановым – это хорошо, но я думаю, что ему нужно иметь позицию, на которой он может полностью сосредоточиться.

Когда он играет девятку, он выходит на голевые позиции. Но я думаю, если он хочет быть девяткой, он должен приложить все усилия и работать над завершением», – сказал Шмейхель в интервью Sky Sports.

Рэшфорд стал лучшим бомбардиром «МЮ» в Кубке лиги. У Маркуса 9 голов, у Гиггза – 8