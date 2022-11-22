Урал — ЦСКА прогноз на матч 22.11.2022, Кубок России

22 ноября, во вторник, Урал на «Екатеринбург арене» сыграет с московским ЦСКА. Поединок пройдет в рамках Кубка России и начнется в 15:00 по Москве. С турнирной точки зрения матч интересен тем, что и Урал и ЦСКА претендуют на выход в плей-офф Кубка России с первого места, а также и тренерскими перипетиями. Владимир Федотов, сейчас возглавляющий ЦСКА, некогда работал в «Урале», а Виктор Гончаренко, руководящий «шмелями» в свое время руководил «армейцами». Наш прогноз на матч Урал — ЦСКА поможет сделать вам осмысленную ставку на исход встречи.

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Рекомендованная ставка: победа ЦСКА (2.10), ТБ 1.5 (1.26)

Урал

Екатеринбуржцы неплохо выступают в групповом этапе Кубка России. Команда к пятому туру идет на втором месте, имея в своем активе девять очков. Подопечные Гончаренко имеют одинаковое количество баллов с ЦСКА, идентична у команд и разница забитых и пропущенных мячей (+3). Поэтому «шмели» идут вторыми только из-за результатов очных встреч с «армейцами», проведенными в рамках турнира.

Урал в первом туре обыграл Сочи (2:0), затем уступил ЦСКА (1:2), обыграл Торпедо (1:0), а также переиграл Сочи (3:2). Отметим, Урал с приходом Гончаренко встрепенулся, и неплохо идет в чемпионате России. Команда ушла из зоны вылета и стыковых матчей, и теперь с 21 баллом располагается на десятой строчке в турнирной таблице.

Статистика и цифры:

Урал не проигрывает в 9 последних матчах;

Урал забивает в 14 последних матчах;

Урал пропускает в 7 из 9 последних матчей;

В последних 5 играх Урал забивает в среднем 2.20 гола за игру;

В последних 5 играх Урал пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

Последние пять игр команда провела так:

ЦСКА

«Армейцы» лидируют в группе Кубка страны. Команда в четырех играх турнира одержала три победы и проиграла один раз. ЦСКА обыграл на выезде Торпедо (2:0), затем победил Урал и Сочи (оба раза по 2:1), и вновь играя с Торпедо, уступил (0:1). В чемпионате страны команда идет на пятой строчке, имея в своем активе 29 очков.

Статистика и цифры:

ЦСКА не проигрывает в 21 последних матчах против Урала;

ЦСКА забивает в 11 последних матчах против Урала;

В последних 5 играх ЦСКА пропускает в среднем 1.20 гола за игру;

ЦСКА пропускает в 11 из 13 последних матчей;

В последних 5 играх ЦСКА забивает в среднем 0.80 гола за игру.

Предыдущие пять матчей команда провела следующим образом:

Коэффициенты букмекеров на матч Урал — ЦСКА

Коэффициенты букмекеров свидетельствуют о том, что БК отдают предпочтение ЦСКА, однако разница в котировках незначительная, что говорит о потенциально напряженной встрече.

Букмекерская контора Победа Урала Ничья Победа ЦСКА Лига Ставок 3.30 3.60 2.17 Марафон 3.32 3.65 2.17 Винлайн 3.25 3.60 2.10 Олимп 3.31 3.61 2.13

Впрочем, история личных встреч команд складывается в пользу ЦСКА:

Предположим, что игра не станет богатой на голы и опасные моменты. Обе команды ждет напряженная игра, полная борьбы, и, вероятно, желтых карточек. Вероятно, игра закончится победой «армейцев» с минимальной разницей мячей. Предположим, что игра закончится со счетом 2:1 в пользу красно-синих.

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