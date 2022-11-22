Урал — ЦСКА прогноз на матч 22.11.2022, Кубок России
22 ноября, во вторник, Урал на «Екатеринбург арене» сыграет с московским ЦСКА. Поединок пройдет в рамках Кубка России и начнется в 15:00 по Москве. С турнирной точки зрения матч интересен тем, что и Урал и ЦСКА претендуют на выход в плей-офф Кубка России с первого места, а также и тренерскими перипетиями. Владимир Федотов, сейчас возглавляющий ЦСКА, некогда работал в «Урале», а Виктор Гончаренко, руководящий «шмелями» в свое время руководил «армейцами». Наш прогноз на матч Урал — ЦСКА поможет сделать вам осмысленную ставку на исход встречи.
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Рекомендованная ставка: победа ЦСКА (2.10), ТБ 1.5 (1.26)
Урал
Екатеринбуржцы неплохо выступают в групповом этапе Кубка России. Команда к пятому туру идет на втором месте, имея в своем активе девять очков. Подопечные Гончаренко имеют одинаковое количество баллов с ЦСКА, идентична у команд и разница забитых и пропущенных мячей (+3). Поэтому «шмели» идут вторыми только из-за результатов очных встреч с «армейцами», проведенными в рамках турнира.
Урал в первом туре обыграл Сочи (2:0), затем уступил ЦСКА (1:2), обыграл Торпедо (1:0), а также переиграл Сочи (3:2). Отметим, Урал с приходом Гончаренко встрепенулся, и неплохо идет в чемпионате России. Команда ушла из зоны вылета и стыковых матчей, и теперь с 21 баллом располагается на десятой строчке в турнирной таблице.
Статистика и цифры:
- Урал не проигрывает в 9 последних матчах;
- Урал забивает в 14 последних матчах;
- Урал пропускает в 7 из 9 последних матчей;
- В последних 5 играх Урал забивает в среднем 2.20 гола за игру;
- В последних 5 играх Урал пропускает в среднем 1.40 гола за игру.
Последние пять игр команда провела так:
ЦСКА
«Армейцы» лидируют в группе Кубка страны. Команда в четырех играх турнира одержала три победы и проиграла один раз. ЦСКА обыграл на выезде Торпедо (2:0), затем победил Урал и Сочи (оба раза по 2:1), и вновь играя с Торпедо, уступил (0:1). В чемпионате страны команда идет на пятой строчке, имея в своем активе 29 очков.
Статистика и цифры:
- ЦСКА не проигрывает в 21 последних матчах против Урала;
- ЦСКА забивает в 11 последних матчах против Урала;
- В последних 5 играх ЦСКА пропускает в среднем 1.20 гола за игру;
- ЦСКА пропускает в 11 из 13 последних матчей;
- В последних 5 играх ЦСКА забивает в среднем 0.80 гола за игру.
Предыдущие пять матчей команда провела следующим образом:
Коэффициенты букмекеров на матч Урал — ЦСКА
Коэффициенты букмекеров свидетельствуют о том, что БК отдают предпочтение ЦСКА, однако разница в котировках незначительная, что говорит о потенциально напряженной встрече.
|
Букмекерская контора
|
Победа Урала
|
Ничья
|
Победа ЦСКА
|
3.30
|
3.60
|
2.17
|
3.32
|
3.65
|
2.17
|
3.25
|
3.60
|
2.10
|
3.31
|
3.61
|
2.13
Впрочем, история личных встреч команд складывается в пользу ЦСКА:
Предположим, что игра не станет богатой на голы и опасные моменты. Обе команды ждет напряженная игра, полная борьбы, и, вероятно, желтых карточек. Вероятно, игра закончится победой «армейцев» с минимальной разницей мячей. Предположим, что игра закончится со счетом 2:1 в пользу красно-синих.
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