Где смотреть Урал – ЦСКА, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 22 ноября
Во вторник, 22 ноября, сыграют Урал и ЦСКА в пути команд РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Екатеринбург-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени.
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