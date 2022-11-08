Де Лигт о матчах «Бавария» – «ПСЖ» в 1/8 ЛЧ: «Встретятся два сильнейших клуба Европы. Праздник для всех любителей футбола»
Маттейс де Лигт прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.
В 1/8 финала «Бавария» встретится с «ПСЖ». Первые матчи пройдут во второй половине февраля, ответные – в начале марта.
«Я очень жду этих матчей, это будет праздник для всех любителей футбола.
Встретятся два сильнейших клуба Европы, и мы надеемся на две отличные игры – и, конечно, на победу «Баварии», – сказал нидерландский защитник «Баварии».
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