Де Лигт о матчах «Бавария» – «ПСЖ» в 1/8 ЛЧ: «Встретятся два сильнейших клуба Европы. Праздник для всех любителей футбола»

Маттейс де Лигт прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала чемпионов.

В 1/8 финала встретится с . Первые матчи пройдут во второй половине февраля, ответные – в начале марта.

«Я очень жду этих матчей, это будет праздник для всех любителей футбола.

Встретятся два сильнейших клуба Европы, и мы надеемся на две отличные игры – и, конечно, на победу «Баварии», – сказал нидерландский защитник «Баварии».

«ПСЖ» vs «Бавария» – главная пара, стиль «Ливерпуля» против «Реала» зависит от формы. Разбираем жеребьевку ЛЧ