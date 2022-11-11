Гальтье о «Баварии» в ЛЧ: «Команда, выигравшая все. У «ПСЖ» две системы игры – придумаем третью»

Главный тренер «ПСЖ» высказался о попадании на «Баварию» в .

– хороший соперник, команда, которая выиграла все. Посмотрим, как все сложится через три месяца.

использует две игровые системы, и я думаю, что мы начнем использовать и третью в некоторых матчах против команд определенного уровня. Я попрошу тренерский штаб поработать над новым вариантом.

Нам нужно найти самую сбалансированную модель, которая позволит нам максимально быстро возвращать мяч. Я хочу предложить футболистам третью игровую систему и посмотреть, сможем ли мы играть еще лучше», – заявил Гальтье.