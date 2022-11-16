Пике получил 24 млн евро комиссионных за Суперкубок Испании. Президент RFEF Рубиалес и Саудовская Аравия пытались скрыть выплату
Подтверждена информация о переговорах Жерара Пике и RFEF по Суперкубку Испании.
Как сообщает Estadio Deportivo со ссылкой на El Mundo, согласно отчету IGAE для антикоррупционной прокуратуры, Жерар Пике был связан с Королевской испанской футбольной федерацией, несмотря на то, что в федерации это отрицают.
Также сообщается, что президент RFEF Луис Рубиалес и Саудовская Аравия пытались скрыть выплату экс-игроку «Барселоны» 24 миллионов евро комиссионных – по 4 миллиона за каждый розыгрыш Суперкубка Испании в стране с Аравийского полуострова.
El Confidencial также опубликовала информацию, согласно которой Рубиалес пользовался служебным положением для оплаты своей квартиры, выводя со счетов федерации 3 100 евро ежемесячно. Позже федерация футбола Испании выступила с опровержением данной информации.
Глава RFEF Рубиалес проводил вечеринки с 8-10 девушками на деньги федерации. Его дядя сообщил об этом в антикоррупционное ведомство
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