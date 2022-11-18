Джанлука Дзамбротта: «Надеюсь, это будет ЧМ имени Месси. Он гений, как и Марадона. Такие рождаются раз в 30 лет»

будет болеть за Аргентину на из-за .

– Кого бы вы назвали фаворитом турнира?

– Тех, про кого и так все знают: Бразилия, Франция, , Германия... Но я надеюсь, что это будет чемпионат мира имени Месси.

– Вы будете болеть за Аргентину из-за Лео?

– Да. Мне повезло играть с ним. Месси – отличный партнер по команде.

Я бы хотел увидеть, как он поднимает трофей, которого ему не хватает. Это самый важный трофей, который стал бы вознаграждением для Месси за все то, что он дал футболу.

Месси – гений, как и . Такие игроки рождаются раз в 30 лет, – сказал бывший игрок «Милана», «Барселоны» и сборной Италии.