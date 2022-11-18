Джанлука Дзамбротта: «Надеюсь, это будет ЧМ имени Месси. Он гений, как и Марадона. Такие рождаются раз в 30 лет»
Джанлука Дзамбротта будет болеть за Аргентину на ЧМ-2022 из-за Лионеля Месси.
– Кого бы вы назвали фаворитом турнира?
– Тех, про кого и так все знают: Бразилия, Франция, Аргентина, Германия... Но я надеюсь, что это будет чемпионат мира имени Месси.
– Вы будете болеть за Аргентину из-за Лео?
– Да. Мне повезло играть с ним. Месси – отличный партнер по команде.
Я бы хотел увидеть, как он поднимает трофей, которого ему не хватает. Это самый важный трофей, который стал бы вознаграждением для Месси за все то, что он дал футболу.
Месси – гений, как и Марадона. Такие игроки рождаются раз в 30 лет, – сказал бывший игрок «Милана», «Барселоны» и сборной Италии.
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