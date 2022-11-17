Почеттино о Месси как лучшем в мире: «Ты должен подтвердить свой статус победой на ЧМ, как Марадона и Пеле»
Маурисио Почеттино подчеркнул необходимость победы Лионеля Месси на чемпионате мира.
«Это действительно важно. Чемпионат мира – это особый турнир. Как Марадона и Пеле, ты должен подтвердить свой статус главным трофеем в футболе. Когда ты его поднимаешь, можно сказать: «Хорошо, он лучший в мире».
Месси не хватает только этого титула. И я надеюсь, что в Катаре он поднимет кубок. Я аргентинец и хочу, чтобы Аргентина выиграла ЧМ-2022, разумеется. И хочу, чтобы Месси подтвердил статус одного из лучших, на уровне Марадоны и Пеле», – сказал бывший главный тренер «ПСЖ».
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