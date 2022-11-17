Рамос признан лучшим защитником в истории на Globe Soccer Awards. Златан, Руни, Эмери и Галлиани получили призы за карьеру

Выступающего за «ПСЖ» Серхио Рамоса признали лучшим защитником в истории.

Испанец, ранее игравший за «Реал» и «Севилью», получил награду на церемонии Globe Soccer Awards.

Призы за достижения в течение игровой карьеры достались форвардам Златану Ибрагимовичу («Милан»), Уэйну Руни (экс-«Манчестер Юнайтед») и Ромарио (экс-«Васко да Гама»).

За успехи в менеджменте награда присуждена Адриано Галлиани, ранее работавшему в «Милане», а теперь – в «Монце». Возглавляющий «Астон Виллу» Унаи Эмери получил приз за тренерскую карьеру.