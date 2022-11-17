«Спартаку» и «Динамо» интересен хавбек «Црвены Звезды» Иванич. Сербы могут получить 2-2,5 млн евро

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Два российских клуба интересуются полузащитником «Црвены Звезды».

«Спартак» и «Динамо» проявляют интерес к Мирко Иваничу, сообщает MaxBet Sport.

Конкуренцию москвичам может составить «Сампдория» – игрок нравится главному тренеру генуэзцев Деяну Станковичу.

Официальных предложений о трансфере хавбека еще не было. Считается, что за продажу Иванича «Црвена Звезда» может получить от 2 до 2,5 миллиона евро. 

В текущем сезоне чемпионата Сербии Иванич провел 13 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевых паса. Статистику 29-летнего черногорца можно найти здесь

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