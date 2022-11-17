Хитцльспергер о каминг-ауте: «Я мог повлиять на общество без особых усилий»

рассказал, как каминг-аут повлиял на общество и его личную жизнь.

«Я задал себе этот вопрос, и мой ответ был таков: я по-прежнему люблю футбол, и никто не сможет убить мою страсть.

Недавно ко мне подошел парень и спросил: «Ты тот, за кого я тебя принимаю?» Я ответил: «Возможно». И тогда он поднял большие пальцы вверх и сказал: «Красавчик!»

Вот почему я говорю другим, что это не просто их личное дело, хотя это важнее всего. И вот почему я продолжаю говорить публично.

Мое решение [сделать каминг-аут] было связано с тем, что я мог повлиять на общество без особых усилий», – сказал спортивный директор .

Хитцльспергер также выразил пожелание, чтобы как можно больше футболистов, в том числе известных, не боялись делать каминг-аут, и отметил, что за последнее время в футболе произошли серьезные изменения.

«Обстановка постоянно улучшается, по крайней мере, в большинстве аспектов», – сказал Хитцльспергер.

Саутгейт о каминг-аутах футболистов: «Их поддержали бы партнеры по команде, но они боятся реакции извне. Надеюсь, игроки-геи скоро заявят о себе – это оказало бы огромное влияние на общество»