Макрон о критике Катара перед ЧМ-2022: «Не думаю, что спорт должен быть политизирован. Вопросы нужно задавать при присуждении турнира»

Эммануэль Макрон высказался о критике Катара перед .

«Я не думаю, что спорт должен быть политизирован. Вопросы нужно задавать при присуждении турнира той или иной стране.

Мы не собираемся обсуждать вопрос о климате или правах человека каждый раз, когда говорим о турнире.

Я постоянно разговариваю с Катаром на все темы. У нас искренние, дружеские и конструктивные отношения», – сказал президент Франции.