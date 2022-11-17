Макрон о критике Катара перед ЧМ-2022: «Не думаю, что спорт должен быть политизирован. Вопросы нужно задавать при присуждении турнира»

Теги Сборная Франции по футболу лига 1 Франция ЧМ-2022 Политика Эммануэль Макрон Футбол

Эммануэль Макрон высказался о критике Катара перед ЧМ-2022.

«Я не думаю, что спорт должен быть политизирован. Вопросы нужно задавать при присуждении турнира той или иной стране. 

Мы не собираемся обсуждать вопрос о климате или правах человека каждый раз, когда говорим о турнире.

Я постоянно разговариваю с Катаром на все темы. У нас искренние, дружеские и конструктивные отношения», – сказал президент Франции. 

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