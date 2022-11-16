Игроки сборной Франции будут финансировать правозащитные организации

Игроки пообещали финансировать правозащитные организации.

Поддержка некоммерческих организаций, занимающихся вопросами прав человека, будет осуществляться через благотворительный фонд «Поколение 2018», основанный игроками сборной после завоевания титула чемпионов мира четыре года назад.

«В связи с неспокойной обстановкой вокруг предстоящего чемпионата мира этим письмом мы хотим подтвердить нашу приверженность уважению прав человека и неприятие любых видов дискриминации.

В течение нескольких недель мы слышим предупреждения от НПО и благотворительных организаций, и мы помним о них. Наша страсть не должна становиться причиной несчастья некоторых людей», – говорится в открытом письме, опубликованном во вторник.

Также игроки заявили, что они едут в Катар играть в футбол, но при этом осознают, что футбол способен влиять на осведомленность о правах человека и проблемах окружающей среды, и что каждый должен внести свой вклад в борьбу за эти ценности.

Письмо подписано победителями чемпионата мира 2018 года, которые первыми учредили фонд «Поколение 2018», а также игроками, которые едут в Катар на .

Ранее капитан сборной заявил, что команда выступит с заявлением, настаивая на том, что он и его товарищи по команде неравнодушны к проблеме прав человека в Катаре, в частности, в отношении рабочих-мигрантов и ЛГБТ-персон.