Льорис о давлении в связи с ЧМ-2022: «Нужно было говорить 10 лет назад, теперь поздно. Нам надо сосредоточиться на игре, остальное – для политиков»
Уго Льорис высказался о давлении на игроков в связи с чемпионатом мира в Катаре.
«На игроков оказывается слишком большое давление. Но если уж вы так хотите давить, то стоило делать это десять лет назад. Теперь уже поздно.
Игрокам возможность [сыграть на чемпионате мира] выпадает раз в четыре года. Нужно сосредоточиться на игре. Остальное – для политиков. Мы – спортсмены», – сказал вратарь «Тоттенхэма» и сборной Франции.
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