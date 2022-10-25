Аллер тренируется на базе «Аякса». Игрока «Боруссии» летом прооперировали из-за опухоли яичка

Нападающий готовится к возвращению на поле на базе «Аякса».

«Он спросил у нас, можно ли приехать и тренироваться, потому что здесь у него реабилитация.

Конечно, здорово, что он побудет с нами некоторое время. Он смог поработать над восстановлением на одном из наших полей», – сказал главный тренер «Аякса» .

Аллер перешел в «Боруссию» из минувшим летом, дортмундцы заплатили за него рекордные 31+4 млн евро. В июле у 28-летнего игрока была выявлена злокачественная опухоль яичка, он был прооперирован.