высказался о выборе в пользу сборной Грузии.

«Он решил играть за Грузию? Ну, окей, только вперед.

Моя позиция: если кто‑то не хочет играть за сборную – это и на фиг не нужно. Не хочет – ну и не хочет», – сказал главный тренер сборной России.

В этом сезоне 20-летний защитник провел 17 матчей за в Мир и получил 5 желтых карточек. Его статистика доступна здесь.

Сазонов из «Динамо» выбрал сборную Грузии, а не России. Кажется, это реакция на непопадание в список Карпина