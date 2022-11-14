Карпин про Сазонова в сборной Грузии: «Если кто‑то не хочет играть за Россию – это и на фиг не нужно»

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Валерий Карпин высказался о выборе Сабы Сазонова в пользу сборной Грузии.

«Он решил играть за Грузию? Ну, окей, только вперед.

Моя позиция: если кто‑то не хочет играть за сборную – это и на фиг не нужно. Не хочет – ну и не хочет», – сказал главный тренер сборной России.

В этом сезоне 20-летний защитник провел 17 матчей за «Динамо» в Мир РПЛ и получил 5 желтых карточек. Его статистика доступна здесь.

Сазонов из «Динамо» выбрал сборную Грузии, а не России. Кажется, это реакция на непопадание в список Карпина

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