Карпин про Сазонова в сборной Грузии: «Если кто‑то не хочет играть за Россию – это и на фиг не нужно»
Валерий Карпин высказался о выборе Сабы Сазонова в пользу сборной Грузии.
«Он решил играть за Грузию? Ну, окей, только вперед.
Моя позиция: если кто‑то не хочет играть за сборную – это и на фиг не нужно. Не хочет – ну и не хочет», – сказал главный тренер сборной России.
В этом сезоне 20-летний защитник провел 17 матчей за «Динамо» в Мир РПЛ и получил 5 желтых карточек. Его статистика доступна здесь.
Сазонов из «Динамо» выбрал сборную Грузии, а не России. Кажется, это реакция на непопадание в список Карпина
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