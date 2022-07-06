«Говорили Бакаеву: «Успокаивайся, мало ли почему не играешь, может, проверяют тебя. Зачем этот типа конфликт с тренером». Ещенко о Зелимхане в «Спартаке»

прокомментировал переход хавбека в «Зенит».

– Как восприняли уход Бакаева в «Зенит»?

– Ну а какой другой клуб будет платить [такую зарплату]?

– После финала Кубка Бакаев пообещал всех удивить своим трансфером.

– Ну, вот и удивил – «Зенит». Не знаю, чего он там говорил.

– Вы с ним общались на эту тему?

– После Кубка поговорили. Сказал ему: «Давай, удачи, без травм». Пожал руку.

– Насколько это большая потеря для «Спартака» и топ-приобретение для «Зенита»?

– Трудно сказать, как он там себя проявит. Как будет сидеть на лавке и ждать, пока Малком или кто-то там еще дадут ему шанс. Потому что обычно, когда что-то не получается, Бакаев нервничает и все такое.

Я помню еще, когда его только подтягивали к основе из дубля, говорил ему: «Бей по 50-60 раз на тренировке. А в игре, как увидишь линию штрафной, убирай себе под левую и бей в дальний. Вот когда так сделаешь, в игре уже автоматом все произойдет». Ушел в Тулу – там начал забивать. И пошло-поехало.

Он эмоциональный парень, конечно. Техника есть. Но помимо техники нужно еще и не быть индивидуалистом. Футбол – командная игра.

– Бакаеву этого не хватало?

– Вот посмотрим, как сейчас в будет себя вести.

– Слышал, что на тренировках он вел себя достаточно токсично: бесился, психовал, когда что-то не ладилось. Это правда?

– Думаю, все футболисты бесятся, когда что-то не получается. Поэтому мы его и успокаивали с Геннадьевичем ( – прим. Sports.ru).

Говорили: «Ты успокаивайся. Мало ли почему не играешь. Может, тебя проверяют. Может, хотят посмотреть, выдерживаешь ты стресс или нет. А ты начинаешь руками размахивать. Тем более по ТВ все смотрят, как ты свое негодование показываешь. Зачем этот типа конфликт между тобой и тренером».

Он понимал, но все равно опять вел себя так же. Думаю, со временем и опытом понимание придет, и он соберется.

– Как часто случались такие разговоры?

– Сколько были в команде, столько и общались. Не каждый матч, конечно, но регулярно. Плюс тренер просил: идите поговорите.

– Не по документам, но по сути переход из в «Зенит» – это предательство?

– Да почему предательство? Не надо тут искать подводных камней. Человек захотел пойти туда, где ему хорошо платят. Почему нет? – сказал заместитель технического директора клубной академии.