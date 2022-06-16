«Спартак» посчитал нецелесообразными условия Бакаева: 3-летний контракт с общими расходами до 6,5 млн евро

Стали известны детали переговоров и .

15 июня воспитанник красно-белых стал футболистом , перейдя в питерскую команду на правах свободного агента, подписав договор по схеме «3+1».

По данным «Спорт-Экспресса», обсуждение нового контракта со «Спартаком» началось еще до новогодних праздников.

Первоначальные позиции Бакаева и его агента были следующими: договор на три года с возможностью продления еще на один. Ежегодная зарплата – 2 миллиона евро, подписной бонус – миллион, комиссия агенту – еще миллион.

Обслуживание такого соглашения стоило бы «Спартаку» 8 миллионов евро, с продлением договора еще на год – 10 миллионов. Владельцу Леониду Федуну и его окружению это показалось чрезмерным.

Благодаря переговорам сторон появились новые условия проекта контракта. Договор на три года, зарплата – увеличивается прогрессивно: 1,4 миллиона евро, затем 1,5 миллиона, на третий год – 1,6 миллиона.

По подписному бонусу и агентским суммы не менялись. При подобном раскладе общие расходы снижались – до 6,5 миллиона за три сезона.

Отмечается, что в начале весны до стороны Зелимхана довели: на таких условиях продление сотрудничества считается нецелесообразным.

В «Зените» будет новый Бакаев. В «Спартаке» он разрывал в контратаках, но впереди – другой стиль