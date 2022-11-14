Нигматуллин о Галактионове в «Локо»: «Расчет на чудо, очередной эксперимент. Он боролся за выживание в «Пари НН», та же участь ждет и здесь»

прокомментировал назначение Михаила Галактионова тренером «Локомотива».

«По-моему, нет ни одного сезона, в котором бы он проработал полностью с командой . Это расчет на чудо, большой эксперимент, который решил в очередной раз сделать .

Галактионов свою квалификацию пока нигде работой не подтвердил. Со своей предыдущей командой он боролся за выживание. Та же участь ждет его и в «Локомотиве», – сказал бывший вратарь «Локомотива».

Ранее Галактионов был назначен тренером «Локомотива». Московский клуб по итогам 17 туров занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.