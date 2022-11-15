Тренер Таджикистана: «Сборная России – топовая даже по европейским меркам. Это будет матч жизни для нас»

Петр Сегрт поделился ожиданиями от предстоящего матча сборных России и .

– Насколько для сборной Таджикистана этот матч товарищеский? Или он будет все‑таки по‑настоящему боевым?

– Для каждого в сборной Таджикистана это будет матч жизни. Никогда наша команда не играла с таким сильным соперником, как Россия – это топ‑сборная даже по европейским меркам. Да, это товарищеская игра двух команд, между которыми очень большое расстояние. Но каждый футболист в нашей команде постарается показать на поле все самое лучшее, на что он способен.

Уверен, стадион будет забит до отказа, и ребята будут играть за каждого болельщика, сидящего на трибуне. При этом для меня, как для главного тренера, ближайший матч – лишь очередной шаг подготовки к Кубку Азии.

– Насколько хорошо успели изучить сборную России? Что можете сказать о сильных и слабых сторонах?

– Достаточно того, что показала сборная России на чемпионате мира четыре года назад, оступившись только на матче с хорватами. Что мне, как хорвату, приятно. Хорошо знаю еще по Австрии, знаю, как принял у него команду и начал ее менять.

Россия – очень сильный соперник, и это будет сложнейшая игра для нас. Надеюсь все, кто придут на стадион, смогут создать такую атмосферу, при которой нашим игрокам будет проще настроиться.

Но я реалист и понимаю, что сборная России гораздо выше нас по классу. У них собраны футболисты, которые выступают в , часть игроков уехала в Европу. Мы же имеем игроков не просто из первой лиги Таджикистана, но даже из второй таджикской лиги! А еще – из любительской лиги в России, – сказал тренер сборной Таджикистана.

Товарищеский матч сборных России и Таджикистана состоится 17 ноября в Душанбе.