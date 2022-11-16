Миллз о словах Роналду про Рангника: «Если Криштиану и правда о нем не слышал, то он не просто высокомерен, но и вообще мало что знает о футболе»

Дэнни Миллз прокомментировал слова о Ральфе Рангнике.

« пригласили, потому что он хороший спортивный директор. Согласен, как тренер он безнадежен. Но взять и сказать: «Я никогда о нем не слышал», – это грубо, неуважительно и очень высокомерно.

Если Роналду не слышал о Ральфе Рангнике, который построил систему «Ред Булл», то он, очевидно, мало что знает о футболе.

Это не просто высокомерие, это полный отрыв от реальности», – сказал экс-игрок «Лидса» и «Манчестер Сити».

Роналду о Рангнике: «Если ты не тренер, как собираешься быть боссом в «МЮ»? Я даже не слышал о нем»