Миллз о словах Роналду про Рангника: «Если Криштиану и правда о нем не слышал, то он не просто высокомерен, но и вообще мало что знает о футболе»
Дэнни Миллз прокомментировал слова Криштиану Роналду о Ральфе Рангнике.
«Ральфа Рангника пригласили, потому что он хороший спортивный директор. Согласен, как тренер он безнадежен. Но взять и сказать: «Я никогда о нем не слышал», – это грубо, неуважительно и очень высокомерно.
Если Роналду не слышал о Ральфе Рангнике, который построил систему «Ред Булл», то он, очевидно, мало что знает о футболе.
Это не просто высокомерие, это полный отрыв от реальности», – сказал экс-игрок «Лидса» и «Манчестер Сити».
Роналду о Рангнике: «Если ты не тренер, как собираешься быть боссом в «МЮ»? Я даже не слышал о нем»
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