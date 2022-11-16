Альфонсо Дэвис: «Беженцы тоже люди. Мы можем стать футболистами, врачами, получив шанс. Хочу изменить отношение к нам»

Защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис хочет изменить отношение к беженцам.

«Говорят, что беженцы – это проблема, но все мы люди. Беженцы не выбирают такую судьбу, они вынуждены уезжать в менее опасную среду, потому что в их стране что-то происходит.

Для меня присоединение к Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев [в качестве посла] стало важным моментом. Я хотел не просто показать себя, а показать, что беженцы тоже люди, что мы, получив возможность, можем стать футболистами, врачами.

Мы тоже люди. Мне кажется, у людей возникает негативное отношение, когда они слышат слово «беженец». Я хочу сделать так, чтобы оно стало позитивным», – сказал игрок.

Дэвис родился в лагере беженцев Будубурам в Гане, куда его родители бежали из Либерии, спасаясь от гражданской войны. Когда Альфонсо было пять лет, семья переехала в канадский город Уинсор.