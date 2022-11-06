Дэвис сыграет на ЧМ-2022 за Канаду, но пропустит 2 матча «Баварии» до паузы из-за мышечной травмы
Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис сможет сыграть на ЧМ-2022.
Как сообщает пресс-служба мюнхенского клуба, футболист пропустит два оставшихся до паузы матча Бундеслиги против «Вердера» и «Шальке» из-за травмы задней поверхности бедра, полученной в игре против «Герты» (3:2).
При этом, как утверждает «Бавария», участие Дэвиса в ЧМ-2022 в составе сборной Канады не находится под угрозой.
Дэвис был заменен на 64-й минуте матча 13-го тура Бундеслиги с «Гертой» (3:2).
Первый матч на ЧМ-2022 сборная Канады проведет 23 ноября. Ее соперником станет Бельгия.
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