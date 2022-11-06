Дэвис сыграет на ЧМ-2022 за Канаду, но пропустит 2 матча «Баварии» до паузы из-за мышечной травмы

Защитник «Баварии» сможет сыграть на .

Как сообщает пресс-служба мюнхенского клуба, футболист пропустит два оставшихся до паузы матча Бундеслиги против «Вердера» и «Шальке» из-за травмы задней поверхности бедра, полученной в игре против «Герты» (3:2).

При этом, как утверждает , участие Дэвиса в ЧМ-2022 в составе сборной Канады не находится под угрозой.

Дэвис был заменен на 64-й минуте матча 13-го тура Бундеслиги с «Гертой» (3:2).

Первый матч на ЧМ-2022 сборная Канады проведет 23 ноября. Ее соперником станет Бельгия.