Капитан женской сборной Канады: «10 лет к нам относились не так, как к мужской. Они летали бизнес-классом»

Капитан женской сборной Канады высказалась о неравенстве в футболе.

В частности, прокомментировала факт договоренности Федерации футбола Канады с защитником «Баварии» об имиджевых правах.

«Это лишь один из маленьких уколов. Нам говорили: «Это невозможно». А с Альфонсо это возможно. Мы ведем эту битву уже 10 лет, и для того, чтобы лишить их возможности торговать именем футболиста, потребовалось появление Альфонсо.

Это лишь один из случаев, когда все можно было решить еще 10 лет назад, но женской сборной сказали, что это невозможно. Теперь они меняют позицию.

В прошлые годы мы узнали, что мужская сборная летает бизнес-классом. На встрече с главой Ником Бонтисом я прямо сказала: «Я ни разу не летала бизнес-классом с женской сборной». И это было в начале 2022-го. Но все изменилось, поэтому стоит отдать им должное.

Но еще раз – 10, 12 лет к женской сборной относились по-другому [чем к мужской]. И им понадобился успех мужчин, чтобы они начали менять свое отношение к женской команде, что печально», – сказала Синклэйр.