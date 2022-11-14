Фанаты Марокко отправили Дисаси эмодзи с обезьянами и назвали его «грязным черным» из-за того, что Харит пропустит ЧМ после стыка с защитником «Монако»
Защитник «Монако» Аксель Дисаси подвергся оскорблениям на расовой почве.
В матче 15-го тура французской Лиги 1 против «Марселя» (2:3) после столкновения с Дисаси поле покинул полузащитник «Марселя» Амин Харит.
У марокканца диагностировано повреждение крестообразной связки колена, он выбыл надолго и пропустит ЧМ-2022 в Катаре.
Болельщики сборной Марокко после этого стали оскорблять Дисаси в соцсетях, в том числе отправили эмодзи с обезьянами, называли его «грязным черным».
Ранее Аксель Дисаси заменил в составе сборной Франции на ЧМ-2022 Преснеля Кимпембе, который пропустит турнир из-за травмы.
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