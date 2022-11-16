Экс-тренер «Реала» Мораиш о ситуации вокруг Роналду: «Важна компетентность тренера в разрешении конфликтов. То, что Криштиану так уважает Фергюсона, – не совпадение»

Бывший тренер Жозе Мораиш высказался о ситуации с .

Ранее нападающий дал интервью, в котором раскритиковал клуб.

– Что вы думаете о всей этой ситуации?

– Быть особенным тренером – значит знать, как справляться с ситуациями, подобными той, что происходит сейчас. Позитивное общение. Установление доверия зависит от факторов, которые связаны с личностным развитием человека. Лучший тренер лучше справляется с такими ситуациями.

Обычно игрок моложе тренера и находится на другом уровне личностного развития, и здесь очень важна компетентность тренера в разрешении возможных конфликтов.

– Сэр Алекс Фергюсон продолжает присутствовать и является символом в жизни клуба...

– От тренера «Манчестер Юнайтед» ожидают того, что представляет собой фигура Алекса Фергюсона даже сегодня. То, что Криштиану испытывает к Фергюсону такое восхищение и уважение, – не совпадение, – сказал Мораиш.

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