Нигматуллин о фильме про Карпина: «О ком снимать кино, если не о нем? Самая интересная и яркая фигура в российском футболе»
Руслан Нигматуллин высказался о документальном фильме про тренера сборной России Валерия Карпина.
«О ком снимать кино, если не о Карпине? Наверное, самая интересная и яркая фигура в российском футболе. Никого не оставляет равнодушным своей принципиальностью и харизмой.
Снять фильм — правильное решение. Обязательно постараюсь посмотреть. Жду с нетерпением!» — сказал экс-игрок сборной России.
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