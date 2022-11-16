Нигматуллин о фильме про Карпина: «О ком снимать кино, если не о нем? Самая интересная и яркая фигура в российском футболе»

высказался о документальном фильме про тренера сборной России Валерия Карпина.

«О ком снимать кино, если не о Карпине? Наверное, самая интересная и яркая фигура в российском футболе. Никого не оставляет равнодушным своей принципиальностью и харизмой.

Снять фильм — правильное решение. Обязательно постараюсь посмотреть. Жду с нетерпением!» — сказал экс-игрок сборной России.