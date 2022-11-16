Карпин о фильме о себе: «Не очень представляю, что из этого получилось. Самому очень интересно»

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Валерий Карпин высказался в преддверии премьерного показа документального фильма о себе.

Показ фильма «Карпин Валера. Любовь, надежда и вера!» стартует 17 ноября на одном из российских онлайн-кинотеатров.

«Когда предложили сделать фильм, я спросил: «А что от меня надо?» Понятно, что все под меня подстраивались из-за двух работ. Не очень представляю, что из этого получилось. Самому очень интересно.

После фильма что-нибудь скажу. Актерского ничего не было. Непонятно, что будем смотреть», — сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.

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