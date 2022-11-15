Льорис о нарушении прав человека в Катаре: «Мы не останемся равнодушными, что-то будет сделано»

Теги премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Тоттенхэм Уго Льорис ЧМ-2022 дискриминация Футбол

Уго Льорис сказал, что сборная Франция не будет молчать о нарушении прав человека в Катаре.

«Мы не можем оставаться равнодушными к этим вопросам. Я не могу объявить об этом сейчас, но что-то будет сделано.

Футбол занимает все более важное место в обществе, и от игроков требуют все больше и больше. Я думаю, что от нас в первую очередь требуется хорошая игра.

Но это темы, к которым мы не можем оставаться равнодушными, и мы с моими партнерами уже некоторое время говорим об этом», – заявил вратарь сборной Франции и «Тоттенхэма».

Глава FFF не хочет, чтобы капитан Франции носил радужную повязку на ЧМ-2022: «Катар нужно уважать. Вместо того, чтобы давать уроки, стоило бы следить за собой»

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