Льорис о нарушении прав человека в Катаре: «Мы не останемся равнодушными, что-то будет сделано»
Уго Льорис сказал, что сборная Франция не будет молчать о нарушении прав человека в Катаре.
«Мы не можем оставаться равнодушными к этим вопросам. Я не могу объявить об этом сейчас, но что-то будет сделано.
Футбол занимает все более важное место в обществе, и от игроков требуют все больше и больше. Я думаю, что от нас в первую очередь требуется хорошая игра.
Но это темы, к которым мы не можем оставаться равнодушными, и мы с моими партнерами уже некоторое время говорим об этом», – заявил вратарь сборной Франции и «Тоттенхэма».
Глава FFF не хочет, чтобы капитан Франции носил радужную повязку на ЧМ-2022: «Катар нужно уважать. Вместо того, чтобы давать уроки, стоило бы следить за собой»
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