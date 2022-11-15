Президент «Оренбурга» о Мир РПЛ: «Попасть в тройку – много, но побороться за пятерку можно. Личка прекрасно провел половину чемпионата»

Президент заявил о желании попасть в пятерку лучших в Мир .

Команда занимает седьмое место после 17 туров.

«Завершили первый круг. В зависимости от его результата, от того, как мы проведем трансферные моменты, возможно, мы скорректируем задачу. Попасть в тройку – это, наверно, много, но побороться за пятерку можно», – сказал Василий Еремякин.

Также президент клуба высказался о главном тренер .

«Я считаю, что Марцел прекрасно провел первую половину чемпионата, он и команда показали очень яркий современный футбол, поэтому считаю, что то, что мы демонстрируем, можно оценить как достойный вклад.

Вначале, когда мы формировали команду, пытались наигрывать и так далее, не все получалось. Потом в один прекрасный момент все встало на свои места и команда заиграла.

По тем отзывам, которые получаем я и клуб, можно говорить о том, что игра клуба очень интересует, тот футбол, которые они демонстрируют, он сильно востребован болельщиками, отсюда такая популярность, наверное, нашего клуба и наших игроков, это в том числе и благодаря Марцелу», – сказал Еремякин.

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