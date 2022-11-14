Личка о менталитете: «В России 1:0 считается хорошим счетом – это в головах игроков и персонала. Зачем болельщику приходить на такой матч?»

высказался об особенностях менталитета в России.

– Вы говорили, что в начале работы в России чего-то не понимали из-за особенностей менталитета. Чего именно?

– До «Оренбурга» я работал в брестском «Динамо» – вы с белорусами похожи, поэтому говорил бы в целом.

Главное – молодые ребята не знают английский. Приходишь в ресторан, заселяешься в гостиницу – и они не могут ответить. Это очень странно.

Второе – настороженность людей. Прихожу в магазин, здороваюсь с продавщицей, спрашиваю, как дела. Ее это удивляет – лучше, чтобы я забрал то, что хочу, и ушел. Какой-то контакт возникает только на третью-четвертую встречу.

Третье, и это касается футбола: 1:0 считается хорошим счетом. Если ведешь, не нужно искать моменты, а нужно сыграть дисциплинированно. Это в головах и игроков, и персонала. Зачем болельщику приходить на матч, который закончится 1:0? Если к нам приезжает ЦСКА, почему не попробовать сыграть от себя? Не получится – ну и не получится.

Российский футболист сделает все, что скажет тренер. Если тренер попросит выпрыгнуть из окна, российский игрок выпрыгнет. Бег, борьба – сделает все. Но если он получает мяч и должен позиционно атаковать – беда. Поэтому я постоянно говорю игрокам, что они могут ошибаться. Лучше игрок десять раз пойдет на обострение и десять раз потеряет мяч, чем выбьет его непонятно куда или отыграет назад.

Изменение ментальности – дело не пары недель и даже месяца. Она заложена с детского футбола. Там учат обыгрывать один-в-один, бить, пробовать что-то необычное. Если молодой игрок примет плохое решение, он его запомнит и не допустит в будущем. Ошибаться – нормально, – сказал главный тренер в интервью Sports.ru.

«В России 1:0 – хороший счет, а мне стыдно играть от обороны». Интервью Лички о сумасшедшем «Оренбурге»