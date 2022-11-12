Осинькин о зимнем ЧМ-2022: «Это проблемы несчастных голландцев, бразильцев. А мы на пару недель раньше закончим чемпионат»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:3).

– Матч вполне достойный с нашей стороны по качеству, но нехороший с точки зрения результата. Мы не смогли быть внимательными, сконцентрированными, отсюда были ошибки, которые мы допустили. Это привело к тому, что мы проиграли этот матч. Но количество моментов, качество игры – вполне достойная игра с нашей стороны.

– Появились ли у вас вопросы по поводу основного вратаря на следующий матч?

– У нас всегда есть вопросы, потому что у нас хорошие вратари. От ошибок не застрахован никто. Следующие матчи – кубковые. Есть время выдохнуть, подумать и принять решение, кто будет играть в следующих матчах. Мы ошибались не только в воротах, в поле мы наделали много ошибок сегодня.

– В период проведения чемпионата мира как будете использовать тренировочное время? Будет ли больше тренировок или дадите отдохнуть?

– В этот момент у нас всегда отпуск. В это время года плюс-минус всегда отпуск. Уходим после 27 ноября. Собираемся 8-9 января, кто-то раньше. Сейчас все на стадии решения, но почти наверняка мы едем на три сбора в Турцию. Из Турции возвращаемся в зависимости от места в Кубке. Разные даты у команд, которые заняли третье место и второе.

– Что думаете о проведении чемпионата мира зимой?

– Никогда такого не было – и вот опять. Не знаю. Наша сборная не играет на чемпионате мира. Непосредственно нас это коснулось только так, что мы на пару недель раньше закончим чемпионат. В остальном это проблемы несчастных голландцев, бразильцев и так далее.

– Вопрос по судейству. Что можете сказать?

– Во время игры сложно оценить судейство. Даже не из-за эмоций, а потому что надо посмотреть телекартинку. Она дает больше представления об эпизодах.

Скажу, что есть вопросы и к назначенному, и к неназначенному пенальти. Конкретно Фернандо нарушал правила, но ранее был фол на Ежове. И мы остались в меньшинстве. Я увидел, что сейчас у него с ногой. Я считаю, это фол.

Отмененный пенальти… То мы говорим, что надо доигрывать эпизоды, то нет. Игра остановлена была в предголевой ситуации. Мы могли доиграть, могли больше выжать больше с этого момента. Но тут свисток. Мяч почему-то отдается сопернику.

Остальное – это мелкие свистки и желтые карточки. Нет смысла комментировать. У нас вся игра была такая. Глупость, случайности, и все не в нашу сторону, – сказал Осинькин после игры, на которой работала бригада арбитров под руководством Артема Любимова.