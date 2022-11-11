Родригао вряд ли восстановится к матчу с «Торпедо». Кузяев присоединится к сборной после кубковой игры с «Факелом»

Главный тренер оценил вероятность участия Родригао в матче с .

Игра пройдет в субботу в «Лужниках» в рамках 17-го тура Мир .

— По повреждениям и по травмам: есть ли игроки, которые не смогут играть? Одоевского мы оставляем за скобками.

— Есть микроповреждения: , к сожалению, продолжает восстановление, его участие очень маловероятно. Есть и другие игроки с микротравмами, но, надеюсь, они смогут принять участие в матче.

– Обсуждали ли вы с главным тренером сборной итоговый список вызванных игроков с учетом того, что «Зениту» 16 ноября предстоит играть в Кубке с «Факелом»? Все-таки в итоговом списке зенитовцев оказалось меньше, чем в расширенном.

— Не намного [меньше]. Думаю, прежде чем назначить дату кубкового матча с «Факелом», все понимали, что будет международная игра, которой не стали жертвовать — она очень важна именно сейчас — и в каких-то моментах пошли навстречу. Но в очень небольшом аспекте. Так или иначе, ничего страшного — будем готовиться в том составе, который будет. Думаю, у нас есть кому играть.

— Пошли друг другу навстречу?

— Я думаю, да. Кузяев с нами останется, сыграет матч в Воронеже, а уже потом присоединится к национальной сборной, – сказал .